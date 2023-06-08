В Украинском Красном Кресте попытались оправдаться после критики Зеленского

В Украинском Красном Кресте попытались оправдаться после критики о бездействии после подрыва Каховской ГЭС, заявив, что у них нет доступа к оккупированным территориям для помощи населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Красного Креста Украины.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН и Красный крест не помогают в ликвидации последствий подтопления в Херсонской области после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС.

Он заявил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы Украины о помощи.

Реакция Красного Креста

Украинский Красный крест отмежевался от международного после такой критики.

"В ответ на обвинения хотим еще раз подчеркнуть, что у Украинского Красного Креста нет доступа к территориям неподконтрольных Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может проводить свою деятельность согласно украинскому законодательству и исключительно на территории подконтрольной Украине", - заявили в организации.

Отмечается, что волонтеры ЧХ сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, на подконтрольных Украине территориях.

"В настоящее время 6 экипажей, а это более 50 волонтеров, отрядов быстрого реагирования Украинского Красного Креста вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей. Уже эвакуировано 140 человек, среди которых большинство - маломобильные", - говорится в сообщении.

В ЧХ заявляют, что их волонтеры также оказывают помощь пострадавшим в местах временного размещения эвакуированных и на вокзалах.

Что говорят в Международном Красном Кресте

В международной организации пока не ответили на критику Зеленского.

При этом в ЧХ рассказали об опасности, к которой может привести подрыв Каховской ГЭС.

Отмечается, что мины, вырванные и рассеянные паводковыми водами, которые идут вниз по течению от прорванной дамбы, могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение следующих десятилетий.

Воды намыли бесчисленное количество наземных мин, и теперь никто не знает, где они. Они все еще могут быть на минных полях или могут застрять в речном иле или на полях, садах и дорогах на обширной территории.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. Из-за этого начало подтапливать населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В частности, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км. Самая сложная ситуация складывается на левом берегу Днепра, который находится под российской оккупацией. Однако захватчики не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Тем временем украинские власти эвакуировали из подтопленных зон уже более 2 тысяч жителей. Спасатели тоже помогают вывозить домашних животных.

Больше о последствиях подрыва Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.