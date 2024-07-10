ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинский центровой во второй раз получил вызов в Летнюю лигу НБА

Нью-Йорк, Среда 10 июля 2024 18:29
UA EN RU
Украинский центровой во второй раз получил вызов в Летнюю лигу НБА Фото: Дмитрий Скапинцев получил новый шанс закрепиться в рядах "Никс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Дмитрий Скапинцев будет защищать цвета "Нью-Йорк Никс" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports International Group.

У 26-летнего центрового будет очередной случай попасть в ростер "Никс". Украинец перебрался в Штаты осенью 2022 года.

Скапинцев в сезоне 2023/24 подписал короткий контракт с "Нью-Йорком" и дебютировал под эгидой НБА. Во время кадрового кризиса он пять раз попал в заявку команды Тома Тибодо. Непосредственно на паркете украинский баскетболист появился дважды.

В начале января "Никс" отчислили Скапинцева. Центровой вернулся в фарм-клуб в Джи-Лиге – "Уэстчестер Никс". Средние цифры украинца там – 12.1 очков, 8 подборов и 3.2 передачи за 26.6 минут.

Летняю лигу НБА в этом году примет Лас-Вегас 12-22 июля. В прошлом году Скапинцев провел 5 поединков в межсезонье, но в состав команды на сезон все же не попал. Ранее он защищал цвета литовского "Панявежиса", "Киев-Баскета" и "Черкасских Мавп".

К слову, украинец Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Бостона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине