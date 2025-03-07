Украинский рынок подержанных авто в феврале: какие машины ввозили из-за границы чаще всего
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".
Отмечается, что относительно февраля 2024 года этот показатель уменьшился на 5%. При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - около 46%.
Далее следуют:
- Дизельные авто - 23%;
- Электромобили - 22%;
- Гибриды - 5%;
- Авто с ГБО - 4%.
По статистике, средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года. Лидером регистраций среди ввезенных в Украину машин с пробегом остается Volkswagen Golf.
В ТОП-5 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 900 ед;
- Renault Megane - 653 ед;
- Skoda Octavia - 592 ед;
- Volkswagen Tiguan - 490 ед;
- Audi Q5 - 449 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тысячи подержанных легковых авто, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее сообщалось, что за первый месяц 2025 года в мире продали более 6,7 млн легковых авто. Согласно статистике, в январе мировой авторынок вырос на 1,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2024 года, до 6 782 098 машин.
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