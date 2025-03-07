Украинский рынок подержанных авто в феврале: какие машины ввозили из-за границы чаще всего

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".

Отмечается, что относительно февраля 2024 года этот показатель уменьшился на 5%. При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - около 46%.

Далее следуют:

Дизельные авто - 23%;

Электромобили - 22%;

Гибриды - 5%;

Авто с ГБО - 4%.

По статистике, средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года. Лидером регистраций среди ввезенных в Украину машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-5 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 900 ед;

Renault Megane - 653 ед;

Skoda Octavia - 592 ед;

Volkswagen Tiguan - 490 ед;

Audi Q5 - 449 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тысячи подержанных легковых авто, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что за первый месяц 2025 года в мире продали более 6,7 млн легковых авто. Согласно статистике, в январе мировой авторынок вырос на 1,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2024 года, до 6 782 098 машин.