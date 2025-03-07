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Украинский рынок подержанных авто в феврале: какие машины ввозили из-за границы чаще всего

Пятница 07 марта 2025 12:21
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Украинский рынок подержанных авто в феврале: какие машины ввозили из-за границы чаще всего Фото: украинский рынок подержанных авто в феврале (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".

Отмечается, что относительно февраля 2024 года этот показатель уменьшился на 5%. При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - около 46%.

Далее следуют:

  • Дизельные авто - 23%;
  • Электромобили - 22%;
  • Гибриды - 5%;
  • Авто с ГБО - 4%.

По статистике, средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года. Лидером регистраций среди ввезенных в Украину машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-5 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 900 ед;
  • Renault Megane - 653 ед;
  • Skoda Octavia - 592 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 490 ед;
  • Audi Q5 - 449 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тысячи подержанных легковых авто, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что за первый месяц 2025 года в мире продали более 6,7 млн легковых авто. Согласно статистике, в январе мировой авторынок вырос на 1,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2024 года, до 6 782 098 машин.

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