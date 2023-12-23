Украинский морской коридор стал ключевым транспортным прорывом 2023 года, - ЦТС

Полномасштабному российскому вторжению в феврале 2022 года предшествовало блокирование украинских морских портов со стороны россиян. Открытие портов для экспорта всех видов продукции является ключевым прорывом уходящего года.

"С момента запуска маршрута порты Большой Одессы приняли под загрузку 337 судов и еще 79 готовятся принять в ближайшее время. Транспортируется не только продукция АПК, но и горно-металлургического комплекса, а также другая номенклатура. Часть судов доставляет импортные грузы. Этот результат без преувеличения, можно назвать ключевым успехом в уходящей транспортной отрасли.Благодаря за это нужно ВСУ, ГУР, руководству Минвосстановления и украинским дипломатам, которые выполнили сложную "домашнюю работу", чтобы новый коридор заработал", - указывают аналитики.

В то же время Украина и ее партнеры стремятся сделать экспортный коридор более безопасным. Речь идет как об устранении угрозы со стороны флота, ракетных войск и авиации страны-агрессора, так и об разминировании, пишет ЦТС.

"В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО. Запрос на это оружие направили к международным партнерам, и он уже согласован. Кроме того, Румыния, Болгария и Турция намерены совместно разминировать Черное море, а Британия - передаст Украине два тральника, которые помогут защитить жизнь на море и открыть важные экспортные маршруты", - отметили в издании.

Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавят новую коалицию по усилению возможностей украинского флота. Коалиция сосредоточится на долгосрочной поддержке Великобритании, Норвегии и других союзников, чтобы помочь Украине укрепить флот и сделать его более совместимым с западными союзниками и членами НАТО. Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и другое.

"Море - это большая дорога и оно должно быть ровным для всех, именно поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы в России больше никогда не возникло желания захватить его", - заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, комментируя создание коалиции.

В то же время, до сих пор не решен вопрос морского страхования, поэтому ставки страхования до сих пор остаются на высоком уровне. В госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд. грн. ($547 млн.), однако эти средства так не использовали.

Как известно, в бюджете на следующий год размер страхового фонда был сокращен в 10 раз - до 2 млрд грн (ценой резервного фонда госбюджета).