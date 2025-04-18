Украинский бюджет теряет миллионы из-за экспорта металлолома, - эксперт

Даже во время войны экспорт металлолома растет. Это представляет угрозу как для украинской металлургии, для которой это сырье необходимо, так и для бюджета - ведь он теряет миллионы валютных и налоговых поступлений.

"Если в первый год войны экспортировалось 50 с лишним тысяч тонн металлолома, то в прошлом году - уже почти 300 тысяч тонн. В этом году мы можем выйти на полмиллиона тонн экспорта. Для нас и украинской экономики это огромные потери. Потому что 1 тонна лома, которая переработана в сталь в Украине, приносит где-то в 8,5 раза больше поступлений. Только валютных поступлений она приносит в 5 раз больше! Плюс, дает работу смежным отраслям. Поэтому эффект для экономики просто огромный, если 1 тонна лома, вместо вывоза из страны, перерабатывается внутри. Сейчас же Украина ничего не получает от экспорта", - подчеркнул Каленков.

Он пояснил, что сейчас почти 90% украинского лома вывозится из Украины в ЕС, с которым у нас отсутствует экспортная пошлина в рамках соглашения о свободной торговле. Кроме того, экспорт лома это фактически серый бизнес, где все на ФОПах, а валютная выручка в страну может не возвращаться.

"То есть, фактически экспорт - это черная дыра, в которую из Украины вывозится ценное сырье, стратегическое для промышленности. Лом идет в порты Евросоюза, а оттуда - просто вывозится дальше в Турцию, в Индию, то есть в страны, которые до сих пор покупают энергетические ресурсы из РФ по заниженным ценам, и могут себе позволить выгребать лом по любой цене", - подчеркнул Каленков.

Он подчеркнул, что сталь, произведенная на комбинатах этих стран, является недорогой по себестоимости, и фактически бьет по металлургическому экспорту стран, которые отказались от сотрудничества с РФ, и по украинскому в том числе.

"Между тем рост экспорта приводит к тому, что на внутреннем рынке мы имеем дефицит лома, и это давит на цены. Потому что мы конкурируем со странами, которые выгребают энергоресурсы из российской федерации по ценам в разы меньше, чем платят украинские и европейские производители. Это все приводит к огромным потерям в бюджет", - резюмировал Каленков.

Как известно, по итогам января-марта 2025 года Украина увеличила экспорт лома черных металлов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым направлением экспорта остается Польша, туда экспортировано 90% сырья. С ЕС мы имеем практически нулевую экспортную пошлину на лом.



По данным таможенных служб, украинский лом в ЕС не задерживается: оттуда он экспортируется в Турцию и другие страны. Такие схемы используются для обхода пошлины на экспорт, которая для Турции составляет 180 евро за тонну.