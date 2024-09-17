ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинским водителям светит штраф за "популярное" нарушение: о каких суммах идет речь

Вторник 17 сентября 2024 16:38
UA EN RU
Украинским водителям светит штраф за "популярное" нарушение: о каких суммах идет речь Пользоваться гаджетами за рулем нельзя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Использование гаджетов, в частности мобильных телефонов, во время управления транспортными средствами в Украине запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Наказание водителей за телефонные разговоры во время движения

Правоохранители напомнили водителям, что необходимо всегда заботиться о своей безопасности и не использовать мобильные телефоны во время движения.

"Сегодня мы напомнили водителям правила дорожного движения, в частности, о запрете использования гаджетов при управлении транспортными средствами. Мы провели с водителями разъяснительные беседы и подарили им символические наклейки", - рассказали в полиции.

Украинским водителям светит штраф за &quot;популярное&quot; нарушение: о каких суммах идет речь

Наклейки, которые патрульные дарили водителям (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отмечается, что использовать средства связи можно так, чтобы не отвлекаться от управления транспортным средством:

  • или с помощью специальной гарнитуры
  • или с помощью мультимедийной системы автомобиля

Уточняется, что согласно пункту 2.9 (д) ПДД, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

Исключением могут быть водители оперативных транспортных средств - при выполнении ими неотложной служебной задачи.

"Помните, что за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен. Будьте внимательны за рулем и водите ответственно", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Украинским водителям светит штраф за &quot;популярное&quot; нарушение: о каких суммах идет речьУкраинским водителям светит штраф за &quot;популярное&quot; нарушение: о каких суммах идет речь

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Как могут наказать водителя за игнорирование полицейских

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.

Если же лицо игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.

Читайте также, кто имеет право обучать вождению в Украине, а кому выпишут штраф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение Штрафы Водители Мобильный трафик
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией