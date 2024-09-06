Украинские застройщики стали создавать больше паркомест: как изменилась стоимость квартир

Как за последние годы изменилась ситуация с парковкой на рынке недвижимости – в колонке руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук для РБК-Украина.

Количество квартир в ЖК не соответствует количеству паркомест

Одним из наиболее проблемных вопросов организации инфраструктуры жилых комплексов является количество паркомест. Хотя ДБН устанавливает четкие правила для расчета нужного количества мест на стоянке исходя из количества квартир в ЖК, в некоторых местах проблема не находит решения, поскольку нормы касаются только новостроек.

По данным исследования, которое мы проводили в апреле 2024 года, 81% респондентов отметили, что имеют в семье одну машину, в то время как остальные 19% – два и более автомобиля. Поэтому для многих (25% респондентов) вопрос наличия паркоместа является одним из важных аспектов подбора жилья. Если в новых комплексах и домах минимальное количество мест для авто определяется нормами ДБН, то в старом жилфонде вопрос никак не регулируется.

Иногда на ситуацию положительно может повлиять наличие платных парковок неподалеку от жилых комплексов, но это возможно только при наличии достаточного количества свободного пространства для создания такого бизнеса.

Продажи гаражей и паркомест растут

В опросе, проведенном командой OLX в марте 2024 года, 30% респондентов назвали отсутствие больших стоянок на территории недостатком покупки жилья на вторичном рынке, а 39% считают их наличие преимуществом для приобретения квартиры в новостройке.

В свою очередь, стоимость продажи гаражей, паркомест и паркингов растет с каждым годом, и сейчас на 44% выше по сравнению с 2021 годом. Интересно, что по состоянию на август 2024 года, количество объявлений по продаже гаражей и мест для авто на стоянке уменьшилось на 42%, тогда как предложения по продаже паркингов остались почти неизменными. Вместе с тем количество отзывов на подобные объявления резко снизилось по сравнению с 2021 годом – их стало на 65% меньше в категории “Гаражи и парковки”.

Среди объявлений о продаже квартир данные улучшаются. В 2022 году в Украине, 29% предложений продаж квартир содержали информацию о наличии собственного паркоместа, тогда как сейчас таких 35%. Ситуация в Киеве еще лучше – 40% предложений с местом под авто, против 30% в 2022 году. Эта тенденция так же подтверждает тот факт, что застройщики стали учитывать потребности жителей в парковочных местах на этапе проектирования и строительства новых жилых комплексов.

Цена зависит от предложения

Однако вместе с количеством предложений растет и цена – по сравнению с 2022 годом, когда медианная стоимость за квартиру с паркоместом в Украине составляла 1,7 млн грн, то по состоянию на 2024 г. она выросла на 35%, до отметки 2,3 млн грн. В Киеве сложилась похожая ситуация – медианная стоимость 2022 года в размере 2,8 млн. грн., выросла на 32%, до отметки 3,7 млн. грн.

Важно обратить внимание и на тот факт, что заинтересованность населения в квартирах с паркоместами тоже выросла – в Украине на 7% больше отзывов на объявления в категории по сравнению с 2022 годом, а в Киеве – на 16%.

Поэтому, несмотря на меньшую заинтересованность покупателей в подборе паркомест отдельно, потребность в квартирах вместе с местом для авто растет. Это остается важным фактором для комфортной жизни, что подтверждается ростом цен на такую недвижимость: поскольку наличие паркоместа становится все более важным фактором для покупателей, это стимулирует повышение стоимости.

Подытоживая, можно сделать вывод, что ситуация с парковкой на рынке недвижимости постепенно улучшается, по сравнению с 2021 и 2022 годами, когда люди были наиболее заинтересованы в отдельном подборе паркомест и гаражей для себя.

Новые ЖК учитывают необходимость размещения авто резидентов недалеко от их дома. Но, несмотря на постепенные улучшения, запрос на недвижимость вместе с паркоместом растет, что может быть обусловлено увеличением количества авто в городах. Застройщикам следует придерживаться выбранной стратегии увеличения паркомест и также принимать во внимание современные запросы покупателей.