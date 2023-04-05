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Украинские военные приняли участие в международном учебном курсе НАТО

Новина українською →
Украина, Среда 05 апреля 2023 21:07
Украинские военные приняли участие в международном учебном курсе НАТО Фото: украинские военные приняли участие в международном учебном курсе НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные принимали участие в международном курсе НАТО CIMIC для офицеров тактического и штабного звена. Они проходят на базе Центра подготовки к иностранным миссиям в городе Кельце, Польша.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Цель обучения была подготовка офицеров гражданско-военного сотрудничества к выполнению задач по назначению, в рамках международных миротворческих и военных операций, а также обмен опытом участников из разных стран мира", - рассказали в Генштабе.

Известно, что в учениях приняли участие офицеры CIMIC из Чехии, Испании, Германии, США и Польши. С ними занимались военные инструкторы и представители международных организаций Греции, Нидерландов, Германии, Польши, Канады и США.

Во время учений украинские военные показали международным представителям, какая ситуация сейчас в Украине безопасно.

"В течение двух недель участники курса совершенствовали свои навыки в сфере гражданско-военного сотрудничества, а именно по направлению: планирование мероприятий гражданско-военного сотрудничества, оценки состояния гражданской среды, проведение переговоров, координации оказания гуманитарной помощи, а также налаживание эффективного гражданско-военного взаимодействия" , - сказано в сообщении.

По окончании учений все военные успешно подтвердили высокий уровень подготовки и получили сертификаты ЦВД НАТО.

Фото: украинские военные приняли участие в международном учебном курсе НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что учения украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не начались, однако уже "относительно скоро" должны стартовать.

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