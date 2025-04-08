Украинские студенты видят в ИИ инструмент привлечения РФ к ответственности, - Попко

Искусственный интеллект может стать мощным инструментом на пути установления мира и справедливости и привлечения страны-агрессора к ответственности.

Отмечается, что соответствующий вывод можно сделать на основе результатов всеукраинского конкурса студенческих эссе на тему: "Роль искусственного интеллекта в привлечении РФ к ответственности".

"Искусственный интеллект это то, что сегодня максимально быстро развивается и почему бы не попробовать привлечь его для того, чтобы он также нам помог в борьбе с российским нашествием", - отметил Вадим Попко, организатор конкурса, профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ им. Шевченко, доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины.

Из 130 работ студентов из более 30-ти украинских высших учебных заведений планировалось отобрать десять лучших, впрочем, из-за большого количества предложенных интересных идей, конкурсное жюри отметило 17 финалистов.

София Третьяк, которая исследовала перспективы использования ИИ в судебных процессах и заняла 3-е место говорит, что выбрала эту тему, поскольку эта технология уже является реальностью украинского судопроизводства.

"Есть интересные аспекты использования ИИ в судебных процессах и в Украине уже есть практика его использования в решениях судов. Поэтому я считаю, что стоит развивать эту тему и в дальнейшем", - убеждает она.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что искусственный интеллект может помочь в процессе установления точной суммы нанесенного Россией ущерба, а также в розыске военных преступников.

"Сейчас Украина составляет реестр убытков, куда вносятся все пострадавшие от российской агрессии объекты. И вот здесь искусственный интеллект действительно может помочь решить эту задачу. Искусственный интеллект может помочь подсчитать все убытки нанесенные Украине до копейки, но убедить весь мир в нашей правоте, убедить возместить убытки и восстановить справедливость - это все же под силу только человеку", - сказал он.

Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федорив отметил, что в ближайшие годы Украина будет нуждаться в высококвалифицированных специалистах в области искусственного интеллекта и посоветовал студентам и в дальнейшем исследовать эту тему.

"За пять лет нам удалось со 102-го места в мире в рейтинге цифровых государств подняться на пятое место. Я думаю, если мы с вами будем работать и внедрять искусственный интеллект во все виды нашей деятельности, то мы можем быть как минимум в тройке за следующие два года", - заявил Федоров.