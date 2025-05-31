Украинские самолеты F-16 и Mirage подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

Украина подключается к авиационной системе НАТО. Самолеты ВСУ будут координироваться с союзниками через цифровой интерфейс.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook .

Украина подписала лицензионное соглашение на использование программного обеспечения НАТО - Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Этот шаг позволит украинским Воздушным силам работать в единой цифровой системе с авиацией стран Альянса.

CSI - это часть боевой системы управления, которая работает через протокол Link-16, известный как "военный Wi-Fi" НАТО.

Именно через него осуществляется обмен информацией между самолетами (в частности F-16 и Mirage 2000), системами ПВО и ПРО (Patriot) и другими компонентами обороны.

Соглашение реализовали благодаря совместным усилиям Министерства обороны, Генштаба, Воздушных сил и международных партнеров.

Программу используют почти все члены Альянса, поэтому ее интеграция - ключ к полной взаимосовместимости украинских сил с партнерами.

"Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью", - написала Черногоренко.