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Украинская металлургия нуждается в равных условиях для конкуренции на рынке ЕС, - "Метинвест"

Понедельник 11 ноября 2024 14:47
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Украинская металлургия нуждается в равных условиях для конкуренции на рынке ЕС, - "Метинвест" Фото: украинская металлургия нуждается в равных условиях для конкуренции на рынке ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Возможности украинских металлургов на европейском рынке не конкурентны, потому что ЕС до сих пор имеет возможность покупать дешевые российские слябы, на которые до сих пор не распространяются санкции.

Об этом заявил руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, скоро заработает механизм европейской экологической пошлины СВАМ, который станет еще одним препятствием для нашей продукции. Поэтому власти нужно прилагать усилия для того, чтобы обеспечить равные условия для Украины на европейском рынке.

Он отметил, что одной из преград на пути модернизации украинской металлургии есть система гарантий, которая не создает равных условий для украинских и европейских предприятий.

"Ты должен выйти на рынок, взять деньги, а гарантии тебе предоставит министерство. Это не живые деньги. Европейцы же получают беспроцентные и безвозмездные гранты. А нам говорят: возьмите кредиты, платите за них проценты, а мы вам дадим за них гарантии. Это также, конечно, очень хороший инструмент, и мы будем им пользоваться. Но опять же это не равные условия", - подчеркнул Водовиз.

Водовиз подчеркнул, что доступ к рынку ЕС откроет большие возможности для любого украинского производителя, но для этого следует предоставить украинским компаниям условия, одинаковые с европейскими.

"Тогда мы готовы конкурировать. Но если нам предъявят такие требования по экологии, которые выдвигают европейцам, мы проигрываем эту конкуренцию, и не сможем зайти в этот рынок", - пояснил Водовиз.

Одним из рисков применения политики ЕС в корректировке углеродных выбросов на границе (CBAM) для украинской промышленности Александр Водовиз назвал невозможность безоговорочной имплементации нормативных актов без надлежащей поддержки предприятий.

"В части экологии мы видим наставления, что Украине следует принять определенные нормативные акты. Но мы не можем принимать их вслепую. Например, в Европе для декарбонизации на каждый завод выделяется от 0,5 до 1 млрд евро. А у нас — ничего. Хотим, чтобы обращали внимание на то, что мы находимся в разных весовых категориях", - отметил руководитель офиса гендиректора "Метинвеста".

Он подчеркнул, что принятие этих нормативных актов может разрушить основные отрасли, формирующие ВВП Украины. Между тем, как россияне и дальше продолжают занимать свою нишу на европейском металлургическом рынке. И хотя часть санкций против российских производителей металлопродукции действительно сказалась, то другая часть - не возымела действия.

"О поставках слябов в ЕС Россия и дальше занимает сильную позицию. Например, итальянские производители стальной продукции покупают дешевый полуфабрикат в России. А мы не можем покупать эти дешевые слябы, и проигрываем им в конкуренции", - пояснил руководитель офиса гендиректора "Метинвеста".

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