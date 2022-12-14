Украинская криптобиржа WhiteBIT стала официальным криптопартнером "Барселоны"

Крупнейшая европейская криптовалютная биржа украинского происхождения WhiteBIT подписала договор о долгосрочном партнерстве с футбольным клубом " Барселона" и стала его официальным криптопартнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сотрудничество лидеров спортивной и блокчейн индустрий рассчитано на три года: сезоны с 2022 по 2025 год.

В этот период WhiteBIT станет официальным глобальным партнером главных подразделений футбольного клуба. В их число входят основная мужская и женская команды, экосистема indoor sports (баскетбол, гандбол, минифутбол и хоккей на роликах), научный центр исследования спорта Barça Innovation Hub, а также киберспортивная команда Barça eSport.

Кроме того, ведущая биржа цифровых активов Европы будет сотрудничать с легендами футбольного клуба и будет иметь возможность привлекать их к совместным проектам по популяризации инновационных технологических решений.

"Начало наших теплых отношений с легендарной Барсой в статусе официального криптопартнера - выдающийся шаг для сообщества в целом, а для компании WhiteBIT, родом из Украины, еще и большая гордость и ответственность. Мы мечтаем, и мечтаем масштабно, и уверены, что продуктом нашего плодотворного сотрудничества станет новый опыт пользования криптовалютами, их доступность и понятность для каждого. У нас есть вдохновение уже с первых дней приближать будущее и задавать новый уровень интеграции крипторешений в нашу жизнь", - отметил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая европейская криптобиржа. Компания имеет украинские корни, была основана в 2018 году в Харькове. За время деятельности имеет 3,5 млн пользователей и штат более 700 специалистов.

Сегодня WhiteBIT является второй безопасной криптоплатформой мира (согласно независимым аудитом CER.live). Широкую популярность биржа получила благодаря возможности пополнять счета и выводить средства с платформы в основных мировых фиатных валютах с самыми низкими комиссиями.

WhiteBIT сохраняет 96% активов на холодных кошельках и регулярно проходит аудит по соблюдению стандартов защиты персональных данных.

Платформа предоставляет возможность торговать на споте, использовать средства для фьючерсной и маржинальной торговли с плечом до 20х, а также имеет свой токен - WhiteBIT Token (WBT).