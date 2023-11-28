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"Украинская команда" призывает Кабмин отменить постановление о введении гумпомощи

Вторник 28 ноября 2023 18:27
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"Украинская команда" призывает Кабмин отменить постановление о введении гумпомощи Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" обратился в Кабинет министров с требованием отменить постановление №953, которым вводится новый порядок пропуска через границу и распределения гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

По словам волонтеров, этот порядок исключит возможность поставки гумдопомощи для военных и переселенцев, заявляют волонтеры.

"Требуем от Кабинета министров не отсрочить, а отменить постановление №953 от 5 сентября 2023 года "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения". Этот документ делает невозможным получение гуманитарной помощи от иностранных партнеров и приведет к коллапсу волонтерской деятельности. Каждый пункт этого порядка - очередной круг бюрократического пекла, которые теперь придется преодолевать всем волонтерам Украины", - говорится в обращении "Украинской команды".

После введения в действие нового "Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения" миллионы простых украинцев и военных будут лишены необходимой своевременной помощи, отмечают волонтерском штабе.

"Вместо помощи волонтеры будут вынуждены убеждать западные благотворительные фонды, чтобы они выполняли чрезмерные правительственные требования по ввозу гуманитарных грузов. Призываем правительство отменить постановление №953, которое парализует волонтерское движение в стране", - подчеркнули в "Украинской команде".

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