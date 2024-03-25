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"Украинская команда" призывает донатить на большие дроны и писать пожелания оккупантам

Понедельник 25 марта 2024 16:27
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"Украинская команда" призывает донатить на большие дроны и писать пожелания оккупантам Фото: "Украинская команда" призывает донатить на большие дроны и писать пожелания оккупантам
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" после очередных российских обстрелов предлагают поддержать сбор на 200 больших дронов-самолетов, а также отправлять вместе с донатами пожелания оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Мстим оккупантам за обстрелы наших городов! Наш сбор продолжается. Давайте дожмем на 200 самолетиков! Кстати! Пишите в комментариях свои пожелания оркам. Лучшие из них самолетики понесут на своих крыльях. Донать двести, или дважды по двести, или сколько хочешь", - говорится в сообщении.

В Украинской команде отмечают, что большая партия дронов уже отправляется на передовую.

"Получили от производителей большую партию дронов-самолетов. Уже сегодня передаем их на передовую, а завтра они полетят на головы оккупантам. Это большие дроны, на которые донатили все", - подчеркивают в волонтерском штабе.

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Волонтеры Дрони
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