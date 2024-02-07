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"Украинская команда" раскрыла детали нового сбора

Среда 07 февраля 2024 19:07
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"Украинская команда" раскрыла детали нового сбора Фото: "Украинская команда" раскрыла детали нового сбора (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" раскрыл детали нового сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Друзья, зацените, какая истерика у орков. Это все из-за наших самолетов. Они плачут, говорят, самолетики "неубиваемые". Летят даже после попаданий. Одна группа на КамАЗе уже ворвалась на концерт в Кобзон. Готовьтесь, скоро такие дроны-самолеты будут по всему фронту, пугают они друг друга", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

"Украинская команда" призывает ужаснуть россиян реальностью и отомстить за обстрелы украинских городов.

"Лучший способ отомстить – задонатить! 10 миллионов гривен – 200 самолетиков оркам на голову. Бросай раз 200 гривен, два раза по двести или сколько хочешь", – призывают волонтеры.

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волонтери
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