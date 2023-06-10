"Украинская команда" привезла на передовую дроны и оборудование, необходимое для наступления, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" привезли дроны, тепловизоры и другое оборудование в расположение трех бригад, находящихся на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Украинская команда сегодня снова на передовой. Привезли хлопцам разведывательные беспилотники Mavic и дроны-камикадзе. Также передали им тепловизоры, о которых они просили, и системы Starlink. Эти вещи очень нужны на передовой. Потому что сейчас наши ребята идут вперед. А "Украинская команда" помогает им еще лучше бить врага", - сказал Палатный.

Помощь от волонтерского штаба получили сразу несколько военных подразделений: 4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ и 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев отметили в волонтерском штабе.

Он также поблагодарил военачальников за мужество и преданность своему делу.

"Хочу поблагодарить командира батальона "Свобода" Петра Кузыка, заместителя командира батальона Андрея Крищенко, а также командира 72-й бригады Ивана Винника и замкомбрига Дмитрия Кучера. Это настоящие командиры, которые находятся на передовой вместе с ребятами и собственным примером вдохновляют двигаться к победе", - добавил Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" проводит сбор на 100 дронов-камикадзе, которые вместе с килограммом взрывчатки передают врагам "взрывные послания" от донатящих на дроны украинцев.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi Pajero, легко преодолевающий бездорожье. А отдельной механизированной бригаде ДУК "Правый сектор" - колеса для десятков военных машин.