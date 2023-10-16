"Украинская команда" подвела итоги оказанной помощи за 600 дней войны

С начала широкомасштабного вторжения волонтерский штаб "Украинская команда" оказал помощь военным и гражданским более чем на четверть миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Уже 600 дней и ночей Украина борется с российскими оккупантами. Защитники приближают нашу победу, а мы с вами им в этом помогаем. Вместе с вами "Украинская команда" преодолела рубеж в четверть миллиарда гривен помощи нашим защитникам и гражданским. 250 миллионов - это ваши донаты. И по гривне, и по 100 тысяч. Каждый из них важен. Это помощь наших зарубежных друзей. Это приобщение всех, кто с начала полномасштабного вторжения встал в поддержку ВСУ", - говорится в сообщении штаба.

В общей сложности волонтеры передали защитникам, переселенцам и другим уязвимым категориям украинцев 1330 тонн грузов. Помощь получили более 265 тысяч человек, сообщили в волонтерском штабе.

В частности, волонтеры уже отправили на передовую 275 беспилотников. В том числе более 150 дронов-камикадзе, а также разведывательные дроны и большие мультикоптеры, на которые собирали тысячи украинцев.

Также передали защитникам 65 автомобилей, 1150 бандерпечей и 30 тысяч индивидуальных согревающих наборов.

Кроме того, 440 тонн гуманитарной помощи "Украинская команда" при поддержке иностранных партнеров отправила жителям прифронтовых регионов, деоккупированных территорий и переселенцам.