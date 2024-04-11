ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Украинская команда" передала защитникам большие дроны и оборудование к ним

Четверг 11 апреля 2024 17:55
UA EN RU
"Украинская команда" передала защитникам большие дроны и оборудование к ним Фото: "Украинская команда" передала защитникам большие дроны и оборудование к ним (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал большую партию дронов-самолетов батальона "Ахиллес" на Авдеевское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Украинская команда» увеличивает партии дронов, которые передает защитникам. А это значит, что еще больше беспилотников полетят на головы оркам. Большую партию дронов-самолетов мы передали батальону ударных беспилотников и авиакомплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады", - идется в сообщении.

В волонтерском штабе отмечают, что бойцы батальона с первых дней войны защищают Украину на Авдеевском направлении.

"Вместе с дронами мы с вами передали защитникам катапульту и ретранслятор. Чтобы били далеко и точно. А это они умеют хорошо", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы "Ахиллеса" поблагодарили всех, кто помог получить дроны.

"Искренне благодарим "Украинскую команду". Спасибо каждому и каждой из вас. Друзья, вместе с вами мы приближаем победу", - заявил руководитель батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Ранее "Украинская команда" привезла большие дроны-самолеты на передовую на Бахмутское направление. Беспилотники, на которые собирали все украинцы, получили бойцы батальона "Свобода" 4 штурмовой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины.

Как известно, "Украинская команда" продолжает сбор на 200 больших дронов-самолетов для защитников на передовой.

Присоединиться: Приватбанк, Монобанк, UAPay

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Волонтеры
NEWS
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет