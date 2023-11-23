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"Украинская команда" передала разведчикам на Запорожское направление партию беспилотников

Четверг 23 ноября 2023 13:55
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"Украинская команда" передала разведчикам на Запорожское направление партию беспилотников Фото: "Украинская команда" передала разведчикам в Запорожское направление партию беспилотников (facebok com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию ударных дронов разведчикам одного из подразделений, которые сейчас защищают Украину в Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Продолжаем снабжать наших защитников ударными беспилотниками. Передали очередную партию дронов-камикадзе бойцам одного из подразделений разведки. Эти ребята работают преимущественно на "нуле" и выполняют специальные задания во вражеском тылу. Они работают тихо, но результаты их работы всегда взрывные", - сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы подразделения с начала войны воевали на востоке Украины, в том числе в Бахмуте. Сейчас они выполняют задачи в Запорожском направлении. В частности, были в Орехове, Роботино, Новопрокоповке.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" приобрела для защитников на передовой около 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления беспилотниками. Денежные средства на них были собраны во время дрон-марафона ко Дню Независимости.

Также сообщалось, что волонтеры передали 20 тонн гуманитарной помощи семьям с детьми и переселенцам. В частности, детское питание, шоколад, другие продукты и одежду.

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волонтери дрони
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