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"Украинская команда" передала разведчикам партию дронов и тысячу обогревательных наборов

Четверг 18 января 2024 14:53
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"Украинская команда" передала разведчикам партию дронов и тысячу обогревательных наборов Фото: "Украинская команда" передала разведчикам партию дронов и тысячу обогревательных наборов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал разведывательно-диверсионному подразделению ГУР "Kraken" партию дронов-камикадзе и наборы для обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Передали партию дронов-камикадзе и тысячу обогревательных наборов подразделения "Kraken" Главного управления разведки. Это разведывательно-диверсионное подразделение было сформировано в Харькове в первые дни широкомасштабного нападения россиян. Его бойцы освобождали Харьковскую область, участвовали в боях за Соледар и Бахмут", - говорится в сообщении.

Как отметил во время передачи помощи руководитель Украинской команды Артур Палатный, дроны помогут нашим защитникам наводить еще больше ужаса на врага, а теплые наборы защитят от морозов.

Ранее сообщалось, что Украинская команда собрала обогревательные наборы для 50 тысяч защитников на передовой.

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волонтери ГУР
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