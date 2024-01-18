"Украинская команда" передала разведчикам партию дронов и тысячу обогревательных наборов
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал разведывательно-диверсионному подразделению ГУР "Kraken" партию дронов-камикадзе и наборы для обогрева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Передали партию дронов-камикадзе и тысячу обогревательных наборов подразделения "Kraken" Главного управления разведки. Это разведывательно-диверсионное подразделение было сформировано в Харькове в первые дни широкомасштабного нападения россиян. Его бойцы освобождали Харьковскую область, участвовали в боях за Соледар и Бахмут", - говорится в сообщении.
Как отметил во время передачи помощи руководитель Украинской команды Артур Палатный, дроны помогут нашим защитникам наводить еще больше ужаса на врага, а теплые наборы защитят от морозов.
Ранее сообщалось, что Украинская команда собрала обогревательные наборы для 50 тысяч защитников на передовой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .