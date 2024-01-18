"Украинская команда" передала разведчикам партию дронов и тысячу обогревательных наборов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Передали партию дронов-камикадзе и тысячу обогревательных наборов подразделения "Kraken" Главного управления разведки. Это разведывательно-диверсионное подразделение было сформировано в Харькове в первые дни широкомасштабного нападения россиян. Его бойцы освобождали Харьковскую область, участвовали в боях за Соледар и Бахмут", - говорится в сообщении.

Как отметил во время передачи помощи руководитель Украинской команды Артур Палатный, дроны помогут нашим защитникам наводить еще больше ужаса на врага, а теплые наборы защитят от морозов.

Ранее сообщалось, что Украинская команда собрала обогревательные наборы для 50 тысяч защитников на передовой.