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"Украинская команда" передала 72-й ОМБр очередную партию дронов

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Четверг 13 июля 2023 16:22
"Украинская команда" передала 72-й ОМБр очередную партию дронов Фото: "Украинская команда" передала 72-й ОМБр очередную партию дронов (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

"Украинская команда" передала еще одну партию дронов бойцам 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Уже более 500 дней Украина отстаивает свою независимость и право оставаться свободным демократическим государством. На передовой и в тылу оказываем сопротивление попыткам агрессора загнать нас под путинскую диктатуру. Наши героические защитники идут в контрнаступление и все активнее гонят врага с нашей земли. И мы также должны увеличить помощь тем, кто выполняет самую тяжелую работу - на передовой", - говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что эти дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага.

"По запросу 72-й бригады имени Черных Запорожцев "Украинская команда" передает еще одну партию беспилотников нашим защитникам. Во время нашего контрнаступления это очень важное оружие, которое спасает жизни и помогает уничтожать врага. Эти дроны помогут нашим ребятам вести разведку и корректировать огонь. А благодаря системе сброса еще и точно доставят расплату оркам", - подчеркнули в волонтерском штабе.

Ранее "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев партию дронов, внедорожник Mitsubishi, очень дефицитную в Украине резину для внедорожников Hummer и другие нужные вещи.

Также сообщалось, что после взрыва россиянами Каховской ГЭС "Украинская команда" передала херсонцам 20 тонн гуманитарной помощи. Всего за время войны передала военным подразделениям и пострадавшим от войны гражданским украинцам более 1000 тонн помощи на сумму более 200 млн грн.

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