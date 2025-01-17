ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Украинская команда" передала 3 батальону УДА военный экскаватор для рытья окопов

Пятница 17 января 2025 16:28
UA EN RU
"Украинская команда" передала 3 батальону УДА военный экскаватор для рытья окопов Фото: "Украинская команда" передала 3 батальону УДА военный экскаватор (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали 3 отдельному батальону "Волынь" Украинской добровольческой армии (УДА) военный экскаватор для ускорения обустройства позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Это первый компактный экскаватор на гусеничном ходу украинского производства, который хорошо приспособлен для рытья окопов и обустройства позиций. Надеемся, он значительно облегчит работу наших защитников и обезопасит их. Ведь чем быстрее и глубже они "закопаются", тем больше жизней будет сохранено", - отметили в "Украинской команде".

Волонтеры подчеркнули, что бойцы батальона "Волынь" - чрезвычайно мотивированные и мужественные ребята, настоящие патриоты.

"Для них противостояние с российскими оккупантами началось задолго до 2022 года. Они сдерживают агрессора с 2016 года. Прошли самые ожесточенные бои на Донбассе, и с начала полномасштабного вторжения также воюют преимущественно на донецком и запорожском направлениях", - рассказали в "Украинской команде".

Ранее сообщалось, что за тысячу дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала Силам обороны более 2500 дронов, 200 самолетов-камикадзе, 80 автомобилей, а также десятки "Старлинков", тепловизоров, станций радиоэлектронной борьбы и другого снаряжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Волонтеры
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах