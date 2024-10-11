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Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явление

Пятница 11 октября 2024 12:32
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Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явление Полярное сияние наблюдали над Украиной (фото: "Суспільне")
Автор: Василина Копытко

Вечером 10 октября во многих регионах Украины наблюдалось полярное сияние. Оно возникло из-за мощной геомагнитной бури.

РБК-Украина делится фото полярного сияния над Украиной и рассказывает, когда его еще можно будет увидеть.

Почему полярное сияние появляется над Украиной и станет ли оно привычным для нас

10 октября полярное сияние наблюдали жители Киевской, Винницкой, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Одесской областей и других регионов Украины.

"Впервые в жизни над Харьковом вижу такое яркое полярное сияние. Просто полосы в небе к зениту почти поднимаются. Постоянно меняется на глазах. То разгорается, то гаснет", – написал астроном Владимир Кажанов в Facebook.

Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явлениеПолярное сияние над Харьковом (фото: Facebook/Владимир Кажанов)

Полярное сияние возникает из-за большой активности Солнца. Сейчас светило находится на пике своего 11-летнего цикла, поэтому на нем часто возникают вспышки, выбрасывающие облако заряженных частиц в межпланетное космическое пространство.

Магнитное поле Земли большинство этих частиц отсеивают, но если они проникают в атмосферу, то возбуждают атомы газов и появляется сияние.

Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явлениеНад Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явлениеПолярное сияние над Верховиной Ивано-Франковской области (фото: Facebook/Иванна Кищук)

Для Украины полярное сияние не характерно, но из-за высокой активности Солнца заряженные частицы доходят до наших широт. Но в Главной обсерватории в НАН Украины отмечают, что это явление не станет привычным для нас и будет реже появляться, когда активность Солнца снизится.

Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явлениеПолярное сияние в Днепре (фото: "Суспільне")

Как правильно наблюдать за полярным сиянием

Полярное сияние не является статичным явлением, поэтому чтобы его увидеть, нужно соблюдать определенные условия.

"Надо смотреть в северную сторону неба. Если есть возможность, найдите место для наблюдения без светового "загрязнения", подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт", – советует Кажанов.

Если полярного сияния не видно, следует попытаться сделать фото смартфоном. Настройте съемку с длинной экспозицией или установить фотоаппарат на штатив и сделать несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд.

Также стоит учесть, что цвета полярного сияния через объективы фотокамер или смартфонов ярче, чем наяву.

Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явлениеНад Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явлениеПолярное сияние над Одессой (фото: Facebook/Владислав Балинский)

Когда еще можно будет увидеть полярное сияние над Украиной

Полярное сияние в Украине вызвала геомагнитная буря класса G4. Это вторая по мощности буря по шкале NOAA. Такие возникают до 100 раз за 11-летний солнечный цикл. Мощнее их только G5, которые возникают лишь 4 раза за цикл.

По данным ресурса Meteoagent, в эту пятницу, 11 октября, наблюдается рекордный показатель геомагнитной активности. По прогнозам, вспышки на Солнце продлятся до воскресенья. Так что, вероятно, полярное сияние будет вновь возникать над Украиной и его можно будет наблюдать до утра 13 октября.

"Геомагнитная буря безусловно приведет к полярным сияниям, но будем ли мы видеть его на широте Киева – это трудно спрогнозировать", – говорит заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

По его словам, спад активности Солнца начнется в конце первой половины 2025 года, а сам солнечный цикл закончится в 2030 году – тогда светило будет в минимуме своей активности.

"Стоит подчеркнуть, что даже при спаде активности Солнца, вспышки на нем могут быть не часты, но мощны – тогда мы снова сможем увидеть полярные сияния", – добавляет Крячко.

Ранее ми писали о том, что в этом году в мае над Северной Америкой и Европой наблюдали мощное северное сияние. Его видели и в Украине. Ученые заявляют, что оно было самым большим за последние 500 лет.

Читайте также о том, почему полярное сияние может быть зеленым, красным или фиолетовым.

При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украина заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко, пост астронома Владимира Кажанова в Facebook, данные ресурса Meteoagent, информацию из Википедии, видео Юрия Юрченко.

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