ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине запустили самую мощную газовую скважину за последние годы

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 апреля 2023 13:41
В Украине запустили самую мощную газовую скважину за последние годы Фото: в Украине увеличат добычу газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" в марте 2023 года запустила самую мощную скважину за последние 2,5 года, которая дает более 460 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".

По данным пресс-службы, "Укргаздобыча", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", пробурила разведывательную скважину, открывшую новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении.

Это произошло благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности, материалов 3D сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения, сообщили в НАК.

Ранее глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании - на 16% на фоне запрета экспорта топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rb

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ Нафтогаз Украины Укргаздобыча
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу