ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине заработал первый завод, который производит замороженную добычу

Украина, Четверг 24 июля 2025 11:59
UA EN RU
В Украине заработал первый завод, который производит замороженную добычу Фото: в Украине заработал первый завод, который производит замороженную сдобу (facebook.com/Bakery.Food.Investment)
Автор: Юлия Бойко

Компания BAKERY FOOD INVESTMENT официально запустила первый в Украине завод по производству изделий из сдобного теста, теста фило, круассанов, донатов и льда. Он расположен в городе Хуст Закарпатской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В мае 2025 года предприятие открыло первую из пяти линий по производству сдобы, на сегодня уже работает линия по производству льда. Как отметил владелец компании BFI Олег Мищенко, инвестиции в проект составили более 400 млн грн.

В Украине заработал первый завод, который производит замороженную добычу

"Мы понимаем, какие риски сейчас по возведению нового предприятия. Однако мы также понимаем свою роль в поддержке страны, в предоставлении рабочих мест и формировании фундамента устойчивого и надежного партнера государства. Мы еще раз показываем, что украинцы несокрушимы, и даже во времена войны способны держать курс на развитие страны и создание уникальных продуктов", - отметил Олег Мищенко.

Плановая мощность, которая заложена в стратегии до 2027 года - до 3000 тонн продукции в месяц на всех линиях производства: первая линия по производству сдобы быстрой заморозки, вторая - производство льда, третья - изделия из теста фило, четвертая - круассанов, пятая - донатов.

Вместе с тем производство нацелено на покрытие не только внутреннего рынка, но и на экспорт. Так, в планах компании экспортировать до 30% хлебобулочных изделий. Завод полностью автоматизирован, цифровизирован и возведен с учетом минимизации внешних рисков.

"Это фабрика будущего. Мы строим не просто предприятие, а делаем индустриально-социальный кластер и ставим производство на новый уровень. Напомню, что это первый завод в Украине, который производит замороженную "сдобу", а мощности предприятия ориентированы в том числе на импортозамещение продукции, которую Украина ранее не производила", - отмечает CEO BFI Евгений Мищенко.

Он также добавил, что в Хусте компания параллельно реализует проект, ориентированный на общество и работников предприятия: вокруг производства будет формироваться публичное пространство с кафе, пекарней, пиццерией, электрозаправкой, катком и семейной зоной отдыха.

Строительство завода в Хусте - часть обновленной глобальной стратегии

Строительство завода в Хусте - часть обновленной глобальной стратегии развития компании. В рамках стратегии BAKERY FOOD INVESTMENT также инвестировала 160 млн грн в модернизацию завода в Козельце (Черниговская область), что позволило увеличить мощности на 25%.

Сейчас украинский производитель обеспечивает работой более 600 сотрудников. Ключевую роль в проекте играет Sense Bank, который стал финансовым партнером в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" и инициативы "Источник энергии".

Компания BAKERY FOOD INVESTMENT

Компания BAKERY FOOD INVESTMENT является одним из ведущих производителей замороженных хлебобулочных изделий в Украине.

Производит широкий ассортимент продукции, включая миники, хот-доги и синабоны, которые широко представлены в украинских маркетах, а также экспортируются в 15 стран, в т.ч. США, Грузию, Турцию и страны Европы.

BFI использует технологию шоковой заморозки, что позволяет хранить продукцию при -18°C в течение года без потери качества. Компания также отказалась от использования трансжиров, что делает продукцию пригодной для потребления детьми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки