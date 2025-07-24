В Украине заработал первый завод, который производит замороженную добычу

Компания BAKERY FOOD INVESTMENT официально запустила первый в Украине завод по производству изделий из сдобного теста, теста фило, круассанов, донатов и льда. Он расположен в городе Хуст Закарпатской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В мае 2025 года предприятие открыло первую из пяти линий по производству сдобы, на сегодня уже работает линия по производству льда. Как отметил владелец компании BFI Олег Мищенко, инвестиции в проект составили более 400 млн грн.

"Мы понимаем, какие риски сейчас по возведению нового предприятия. Однако мы также понимаем свою роль в поддержке страны, в предоставлении рабочих мест и формировании фундамента устойчивого и надежного партнера государства. Мы еще раз показываем, что украинцы несокрушимы, и даже во времена войны способны держать курс на развитие страны и создание уникальных продуктов", - отметил Олег Мищенко.

Плановая мощность, которая заложена в стратегии до 2027 года - до 3000 тонн продукции в месяц на всех линиях производства: первая линия по производству сдобы быстрой заморозки, вторая - производство льда, третья - изделия из теста фило, четвертая - круассанов, пятая - донатов.

Вместе с тем производство нацелено на покрытие не только внутреннего рынка, но и на экспорт. Так, в планах компании экспортировать до 30% хлебобулочных изделий. Завод полностью автоматизирован, цифровизирован и возведен с учетом минимизации внешних рисков.

"Это фабрика будущего. Мы строим не просто предприятие, а делаем индустриально-социальный кластер и ставим производство на новый уровень. Напомню, что это первый завод в Украине, который производит замороженную "сдобу", а мощности предприятия ориентированы в том числе на импортозамещение продукции, которую Украина ранее не производила", - отмечает CEO BFI Евгений Мищенко.

Он также добавил, что в Хусте компания параллельно реализует проект, ориентированный на общество и работников предприятия: вокруг производства будет формироваться публичное пространство с кафе, пекарней, пиццерией, электрозаправкой, катком и семейной зоной отдыха.

Строительство завода в Хусте - часть обновленной глобальной стратегии

Строительство завода в Хусте - часть обновленной глобальной стратегии развития компании. В рамках стратегии BAKERY FOOD INVESTMENT также инвестировала 160 млн грн в модернизацию завода в Козельце (Черниговская область), что позволило увеличить мощности на 25%.

Сейчас украинский производитель обеспечивает работой более 600 сотрудников. Ключевую роль в проекте играет Sense Bank, который стал финансовым партнером в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" и инициативы "Источник энергии".