В Украине зафиксировали более 200 случаев буллинга среди подростков в 2024 году

С начала года полиция составила 219 протоколов за буллинг, преимущественно среди подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Хотя количество случаев травли уменьшилось по сравнению с мирным временем, проблема остается актуальной.

Более двухсот случаев травли в школах зафиксировала полиция за 10 месяцев 2024 года

По данным полиции, с начала 2024 года в Украине было зафиксировано 219 случаев травли в школах, что является важной проблемой в образовательной сфере. Каждый второй протокол за буллинг составляется на подростков в возрасте от 14 до 16 лет, и в основном на буллинг жалуются родители.

В то же время, случаи травли за последнее время стали менее распространенными по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны, но проблема все еще остается актуальной.

Статистика буллинга: рост среди подростков и групповых случаев

Согласно данным, 124 из 219 составленных протоколов в этом году касаются подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 2021 годом, когда только 45% дел касались этой возрастной группы.

Большинство из этих протоколов уже получили решение - 80%. Кроме того, почти каждое шестое правонарушение касается буллинга, совершенного группой лиц или повторной травли. Всего зафиксировано 37 таких случаев в 2024 году.

Фото: Опендатабот

Улучшение судебной практики и эффективность рассмотрения дел

В этом году суды стали более эффективными в рассмотрении дел о буллинге. За 10 месяцев 2024 года вынесено 160 решений, что составляет 73% от всех составленных протоколов. Для сравнения, в предыдущие годы суды рассматривали лишь 60% дел. Это свидетельствует об улучшении правоприменения в борьбе с травлей в школах.

Фото: Опендатабот

Новые инструменты для борьбы с буллингом: кнопка для обращений и анонимные сообщения

В конце октября в Украине была введена новая функция - кнопка для анонимных обращений о буллинге. Уже подано 85 сообщений через эту кнопку, большинство из которых поступили от родителей (80%). Заявки поданы из 16 регионов страны, больше всего - из Киева и области (36 сообщений), на втором месте - Одесская и Львовская области с 9 и 8 сообщениями соответственно.

Фото: Опендатабот

Штрафы и ответственность за буллинг

На сегодняшний день за случаи буллинга предусмотрены административные штрафы, которые колеблются от 850 гривен до 3400 гривен. Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик отмечает, что повышение штрафов до 10000 гривен может стать более действенным инструментом борьбы с травлей в школах.

С 16 лет обидчики несут административную ответственность, а до этого момента ответственность возлагается на родителей. Кроме того, руководители учебных заведений, которые не реагируют на случаи буллинга, могут быть оштрафованы или отправлены на исправительные работы, а также лишиться до 20% заработка.