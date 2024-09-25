В Украине выставили на продажу первый электромобиль от Xiaomi: названы цены и характеристики

В Украине впервые выставили на продажу электрический лифтбэк Xiaomi SU7. Соответствующее объявление, в котором продают машину с символическим пробегом в 1 тысячу километров, появилось на одной из онлайн-площадок по продаже авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto.Ria .

Судя по информации в объявлении, электромобиль находится в Днепре. Новинка оценена в 37500 долларов. Для сравнения, в Китае цены на электромобиль начинаются с отметки в 29 900 долларов.

Напомним, что новинка имеет длину 4997 мм, ширину 1963 мм, высоту 1455 мм и колесную базу в 3000 мм. Известно, что SU7 будет доступен в трех вариантах. В объявлении отмечается, что покупателям предложен авто в базовой версии с силовой установкой мощностью 300 сил и тяговой батареей на 74 кВт*ч, которая якобы обеспечивает запас хода на уровне 700 км.

В Китае флагманская версия электромобиля имеет два электромотора суммарной мощностью более 660 л.с. Благодаря им авто может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, при этом запас хода составляет 800 км, и стоит такой автомобиль в Китае от 41 500 долларов.

Следует отметить, что китайская компания получила более 50 000 заказов за первые 27 минут после поступления новинки в продажу, создав список ожиданий до семи месяцев. Это вынудило Xiaomi пересмотреть свою стратегию производства и попытаться выпустить больше SU7, чем изначально планировалось, чтобы не отставать от спроса.