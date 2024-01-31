ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Среда 31 января 2024 15:21
UA EN RU
В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Днем среды, 31 января, в Украине повторно объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

О масштабной тревоге в Украине – в материале РБК-Украина.

Сигнал тревоги объявлен по всей территории Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Как пишут мониторинговые каналы, с аэродрома в России зафиксирован взлет нескольких бортов МиГ. Это уже вторая тревога в Украине сегодня.

Обновлено в 15:25.

Воздушные силы также предупреждают об угрозе баллистического удара по южным областям Украины.

По состоянию на 15:15 карта предупреждений выглядит так:

В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Атака на Украине в ночь на 31 января

В ночь на 31 января российские террористы применили против Украины 20 ударных дронов типа Shahed-136/131. БПЛА запускали по трем направлениям:

  • Приморско-Ахтарск, Россия;
  • Курск, Россия;
  • Чауда, Крым.

В частности, врага запустил три баллистических ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - рассказывали Воздушные силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Воздушная тревога Контрнаступление ВСУ
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России