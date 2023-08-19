Украине нужно вернуть ее суверенное право на свободную морскую торговлю, - ФРУ

Формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева.

По его словам, экспорт зерна составлял всего 40% довоенной грузовой базы украинских портов. Между тем, в Украине существует ряд отраслей, которые потеряли экспортные рынки или не могут обеспечить себе импортное сырье из-за того, что согласно заключенному зерновому соглашению Украина могла торговать только продовольственными товарами.

В частности, горно-металлургический комплекс нуждается как в импортных поставках сырья для загрузки комбинатов, так и на вывоз продукции на экспорт в Китай и США. В 2022 году производство в этом секторе упало на 73%.

"Открыть морские пути нужно как можно быстрее, для импорта угля и стабильного прохождения зимнего периода. Химия, минеральные удобрения – это тоже экспорт, который проходил по морскому пути. Для малого и среднего бизнеса нужны контейнерные перевозки комплектующих и полуфабрикатов производства", - подчеркнул Ильичев.

По расчетам ФРУ, полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине 10% роста ВВП, 135 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в год и $18 млрд валютной выручки. Что касается действий РФ, то они должны быть квалифицированы как пиратство в соответствии с международными соглашениями.

"Указанные действия также можно квалифицировать как серьезные нарушения международного гуманитарного права в форме умышленного нападения на гражданский объект в значении статьи 85(3)(a) Дополнительного протокола и статьи 8(2)(b)(II) Римского устава Международного уголовного суда", - подчеркнул Ильичев.

Федерация также просит международные инстанции способствовать полной разблокировке портов Украины для всех видов грузов. "Благодаря этому произойдет наращивание экспорта в США, Великобританию, Канаду, Австралию полуфабрикатов черной и цветной металлургии, возобновится морской импорт коксующегося и энергетического угля из США в Украину, станет возможным в ближайшие 2-3 года строительство терминала LNG и запуск крупных поставок газа из США ", – резюмировал эксперт.