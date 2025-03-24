В Украине существенно уменьшится количество ликвидаций банков: разработан новый законопроект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Цензор.Нет ".

Основная цель предлагаемых изменений - расширить возможность применения способов урегулирования неплатежеспособных банков. Кроме полной ликвидации банков, их действующим законодательством предусмотрено несколько: продажа всего банка инвестору, создание переходного банка, полная или частичная передача активов и обязательств принимающему банку.

Последний был недавно успешно применен в "Коминвестбанке", чьи клиенты перешли в банк "Асвио". И это десятый банк, который выводится Фондом с рынка с начала полномасштабного вторжения РФ, тогда как в целом с 2012 года ФГВФЛ сопровождал вывод с рынка 110 банков (включая "Коминвест").

Законопроект предусматривает возможность объединения нескольких способов урегулирования в одном банке, а также предлагает ряд новаций, которыми, в частности, предоставляет потенциальным инвесторам больше времени для участия в конкурсах Фонда по выводу банков.

"ФГВФЛ должен иметь эффективные и действенные инструменты решения проблем неплатежеспособных банков, ведь это ключевой элемент сохранения доверия вкладчиков к работе всей банковской системы. Поэтому его принятие является важным шагом для сохранения доверия и финансовой стабильности страны", - заявил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Руслан Гриценко.

Документ также содержит ряд других новаций, направленных на упрощение процедур для вкладчиков, получение средств кредиторами и защиту прав инвесторов. Так, кредиторы после завершения процедуры ликвидации банка смогут получить невостребованные ими ранее средства еще в течение трех лет непосредственно в Фонде гарантирования вкладов. А требования по вкладам всех физлиц, кроме связанных с банком, согласно законопроекту будут признаны автоматически (сейчас без предъявления требований могут возмещаться только гарантированные суммы).

Что касается инвесторов, то они будут чувствовать себя более защищенными и будут готовы платить за актив более высокую цену, ведь авторы законопроекта предлагают свести к минимуму использование недобросовестными заемщиками популярного приема по блокированию аукционов, ограничив срок судебного обжалования результатов торгов одним месяцем после их проведения.

"Установление четких исковых сроков минимизирует затягивание продажи активов неплатежеспособных банков и обесценивание таких активов. Выигрывают от этого прежде всего вкладчики, чьи требования удовлетворяются за счет продажи таких активов, и инвесторы, которые покупают активы на открытых аукционах", - подчеркнул партнер, руководитель направления сопровождения реструктуризации и отраслевой практики финансовых услуг KPMG в Украине Юрий Федорив.

По мнению экспертов, принятие законопроекта позволит снизить риски оттока средств из банковской системы, зато усилит ее устойчивость. К тому же предложенные в нем изменения разработаны в рамках сотрудничества между Украиной и МВФ.