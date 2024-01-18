В Украине стартовала учебная программа по послевоенному восстановлению городов - Mariupol Reborn

Первый учебный курс в 2024 году проходит в формате онлайн Lunch Talks по специальной программе преподавателя Оксфордского университета Влада Михненко. Основной целью является расширение знаний и обмен опытом в вопросах обновления.

Учения будут продолжаться три дня. За это время участники освоят 3 блока программы: основы и драйверы роста городов, решения проблем уменьшения населения, городские альтернативы будущего. В частности, предусмотрено изучение опыта городов Европы и анализ перспектив на следующие 25 лет.

Наполнение и структура программы позволят сформировать необходимый бэкграунд, с которым приступить к подготовке к восстановлению муниципальным командам будет легче.

Инициатива принадлежит проекту Mariupol Reborn, который уже за год существования систематизировал и собрал значительный опыт формирования программ восстановления, основанных на лучших европейских и мировых экспертизах и практиках.

"Восстановление Украины - это один из главных вызовов, с которым столкнутся общины после войны. К этому необходимо быть готовыми. На образовательных платформах Mariupol Reborn Мариуполь готов делиться наработанными опытом и экспертизой, объединять другие общины и вместе учиться. У нас общая цель - возвращение жизни в пострадавшие города, быстрое и качественное их восстановление. Под эти задачи формируем команды восстановления", - городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Одним из направлений Mariupol.Academy является совместное обучение общин за рубежом. Так, пилотный запуск уже был протестирован в ноябре-декабре прошлого года, когда представители Одессы, Николаева и Мариуполя прошли трехдневный тренинг в Роттердаме, где изучали особенности городской коммунальной инфраструктуры.

"Мы хотим создать образовательный процесс, где мы будем собирать внутри страны и извне лучшую экспертизу, которая будет отвечать конкретным вопросам. К примеру, какой должна быть энергетика в городах, которые мы восстанавливаем. Что делать с водой? И так далее. Все эти знания, их сейчас не существует в таком сформулированном виде. То есть город, если он хочет сделать все правильно, ему некуда прийти и получить пакет решений. Собственно, Академия Мариуполь Реборн о том, чтобы создать такой центр экспертизы", - рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Mariupol.Reborn, директор по коммуникациям SCM.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова и международных доноров.