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В Украине стартует нерестовый запрет: где и как можно рыбачить с 1 апреля

Вторник 01 апреля 2025 07:16
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В Украине стартует нерестовый запрет: где и как можно рыбачить с 1 апреля В Украине начинает действовать запрет на вылов рыбы во время нереста (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 1 апреля 2025 года на большинстве рыбохозяйственных водоемах Украины вводится ежегодный весенне-летний нерестовый запрет. Это ограничение должно создать благоприятные условия для размножения рыбы.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Что надо знать об ограничениях

В этот период рыбачить можно только с берега, за пределами нерестилищ, используя крючковые орудия (не более двух крючков на человека) или спиннинг с одной искусственной приманкой. Перечень водоемов, где рыбалка запрещена, содержится в приказах территориальных управлений Госрыбагентства по ссылке.

Точные сроки нерестового запрета зависят от региона и водоема, поэтому рыбакам следует ознакомиться с соответствующими данными в Приложении 3 к Правилам любительского рыболовства.

Во время нереста запрещается передвижение любых транспортных средств и моторных судов (за исключением установленных судоходных маршрутов). Исключение составляют лишь суда, которые используются рыбоохранными органами и другими уполномоченными государственными учреждениями.

Также в этот период полностью запрещены промышленное рыболовство и подводная охота.

Как накажут за нарушение запрета

За несоблюдение установленных ограничений предусмотрено наказание - от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, нарушители обязаны возместить нанесенный ущерб рыбному хозяйству. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять рыбоохранники в усиленном режиме.

"Нерест является одним из важнейших периодов в воспроизводстве рыбных популяций. Его успешность влияет на будущее количество водных биоресурсов. Поэтому призываю рыбаков относиться к нерестующей рыбе ответственно и соблюдать все установленные ограничения", - отметил глава Госрыбагентства Владислав Невеселый.

Ранее мы подробно рассказывали обо всех периодах запретов на ловлю рыбы в Украине, а также о том, какие штрафы грозят в случае нарушений.

Читайте также о том, какие удочки и снасти лучше всего выбирать для разной рыбы, чтобы та лучше ловилась.

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