В Украине упростили процедуру списания военного имущества для уменьшения бюрократии

Закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ (проект №10039 ).

Законом предоставляются дополнительные полномочия командирам воинских частей списывать военное имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 1,7 млн гривен по упрощенной процедуре.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, списывать имущество можно без утверждений и согласования с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в ВСУ.

"Это значительно уменьшает бюрократию и делает процедуры более простыми и прозрачными", - сказал министр обороны Рустем Умеров.

Министерство обороны уже завершает подготовку предложений подзаконных актов, полностью реализующих нормы закона. Не позднее чем через неделю все технические вопросы для упрощения соответствующих процедур будут решены, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества еще 5 октября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его через четыре месяца – 6 февраля.

Ранее в Украине создали Реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества. В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения.