ua en ru
Чт, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине упростили процедуру списания военного имущества для уменьшения бюрократии

Украина, Четверг 08 февраля 2024 10:45
UA EN RU
В Украине упростили процедуру списания военного имущества для уменьшения бюрократии Фото: списание военного имущества в Украине упростили  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ (проект №10039 ).

Законом предоставляются дополнительные полномочия командирам воинских частей списывать военное имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 1,7 млн гривен по упрощенной процедуре.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, списывать имущество можно без утверждений и согласования с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в ВСУ.

"Это значительно уменьшает бюрократию и делает процедуры более простыми и прозрачными", - сказал министр обороны Рустем Умеров.

Министерство обороны уже завершает подготовку предложений подзаконных актов, полностью реализующих нормы закона. Не позднее чем через неделю все технические вопросы для упрощения соответствующих процедур будут решены, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества еще 5 октября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его через четыре месяца – 6 февраля.

Ранее в Украине создали Реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества. В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Президент
NEWS
Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Николаеву и Одессе
Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Николаеву и Одессе
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить