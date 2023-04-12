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В Украине упростили назначение пенсии на ВОТ и в зоне боевых действий. Зеленский подписал закон

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Украина, Среда 12 апреля 2023 14:24
В Украине упростили назначение пенсии на ВОТ и в зоне боевых действий. Зеленский подписал закон Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, оказавшиеся на временно оккупированной территории (ВОТ) или в зоне боевых действий, не могут оформить пенсию. Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий упростить механизм назначения пенсии в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Так, они не могут напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи.

"Нормы закона распространяются также на граждан, проживавших на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их", - отмечается на сайте.

Согласно закона, в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно закону, пенсия будет назначаться:

  • по возрасту - со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • в связи с инвалидностью - со дня установления инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца - со дня, следующего за днем смерти кормильца;
  • за выслугу лет - со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Как сообщалось, украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Это можно сделать с помощью Дія.Подпись. В таком случае не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Ранее в Украине разработали план-инструкцию, как обратиться за назначением пенсии тем украинцам, которые на данный момент находятся в Польше и имеют там временное убежище.

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