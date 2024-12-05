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В Украине будут штрафовать за летнюю резину зимой: что известно

Украина, Четверг 05 декабря 2024 16:08
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В Украине будут штрафовать за летнюю резину зимой: что известно Фото: Штрафы за летнюю резину зимой (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В Украине могут ввести штрафы за летнюю резину в зимний сезон. В частности, 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинским новостям".

Пока что в Украине не штрафуют водителей за не смену летней резины на зимний комплект шин. В частности, во время смены сезонов. Однако такой законопроект уже зарегистрировали.

По словам Белошицкого, зимняя резина - это вопрос коллективной общественной ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Однако пока законодательная дискуссия продолжается.

"Зимняя резина - это уже не вопрос дискуссий, это уже доказанный факт, что это и меньший тормозной путь, и большая управляемость автомобилем, и меньший риск негативных последствий в виде ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. То есть это не вопрос надо или не надо. Это вопрос, что нужно", - заявил Белошицкий.

Отметим, что сейчас смена летней резины на зимнюю при смене сезонов это только рекомендация, прописанная в правилах дорожного движения.

Читайте также, как выбрать зимнюю резину для своего автомобиля. Зимние шины бывают двух категорий своего зимнего "упорства" - европейские и арктические. В частности, европейские предназначены для мягких зим, с небольшими морозами, как со снегопадами, так и с дождями, как со скользкой, так и мокрой или сухой дорожной поверхностью. А арктические шины предназначены для настоящей зимы - низких температур, сыпучего снега на дорогах, обледеневших участков путей.

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