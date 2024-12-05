В Украине будут штрафовать за летнюю резину зимой: что известно

В Украине могут ввести штрафы за летнюю резину в зимний сезон. В частности, 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинским новостям".

Пока что в Украине не штрафуют водителей за не смену летней резины на зимний комплект шин. В частности, во время смены сезонов. Однако такой законопроект уже зарегистрировали.

По словам Белошицкого, зимняя резина - это вопрос коллективной общественной ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Однако пока законодательная дискуссия продолжается.

"Зимняя резина - это уже не вопрос дискуссий, это уже доказанный факт, что это и меньший тормозной путь, и большая управляемость автомобилем, и меньший риск негативных последствий в виде ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. То есть это не вопрос надо или не надо. Это вопрос, что нужно", - заявил Белошицкий.

Отметим, что сейчас смена летней резины на зимнюю при смене сезонов это только рекомендация, прописанная в правилах дорожного движения.