В Украине расширили возможности компенсации за поврежденное во время войны имущество

Верховная рада приняла закон о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий. Компенсация будет выплачиваться деньгами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законом (проект № 10063) предусмотрены следующие формы компенсации.

перечисление денег на текущий счет получателя со специальным режимом использования для компенсации выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью восстановления и/или приобретения строительной продукции для выполнения таких работ;

перечисление денег на текущий счет получателя для компенсации за приобретенную им строительную продукцию и/или выполненные им ремонтные работы на поврежденном объекте недвижимого имущества на собственные средства.

Таким образом владельцы поврежденного имущества смогут получить деньги после того, как они отремонтировали жилье.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке, в феврале 2023 года Рада приняла закон о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Вместе с этим законное дает возможность получить компенсацию денежными средствами для обеспечения самостоятельного выполнения получателем компенсации работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества.

Кроме того, 10 мая стартовала процедура предоставления компенсации за поврежденное жилье в рамках электронной публичной услуги "Восстановление", по которой компенсация за поврежденное жилье предоставляется при условии, что такая компенсация будет использоваться только на ремонтные работы, не проведенные на дату составления чек-листа. .

"Такой подход не учитывает, что ряд владельцев недвижимости вынужден был ремонтировать свое жилье за собственные средства для обеспечения его пригодности для проживания и/или избегания его дальнейшего разрушения", - говорится в документе.