В Украине за год зафиксировали более 340 поджогов авто военных

Полиция за год зафиксировала более 340 случаев поджогов авто военных. В 2023 году это были единичные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова.

По его словам, с начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку украинцев через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и совершения диверсий.

"Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то по состоянию на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление", - сказал Небытов.

Заместитель руководитель Нацполиции отметил, что большинство поджогов было совершено в весенне-летний период. В 219 делах о поджогах авто правоохранители уже объявили подозрения.

Небытов добавил, что в прошлом году это были единичные случаи.