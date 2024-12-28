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В Украине за год зафиксировали более 340 поджогов авто военных

Киев, Суббота 28 декабря 2024 11:52
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В Украине за год зафиксировали более 340 поджогов авто военных Фото: за год полиция зафиксировала более 340 поджогов авто военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция за год зафиксировала более 340 случаев поджогов авто военных. В 2023 году это были единичные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова.

По его словам, с начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку украинцев через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и совершения диверсий.

"Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то по состоянию на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление", - сказал Небытов.

Заместитель руководитель Нацполиции отметил, что большинство поджогов было совершено в весенне-летний период. В 219 делах о поджогах авто правоохранители уже объявили подозрения.

Небытов добавил, что в прошлом году это были единичные случаи.

Диверсии агентов РФ

Стоит отметить, что российские спецслужбы вербуют украинцев, часто подростков, для совершения диверсий на территории Украины. Это поджоги автомобилей военных, а также поджоги на железной дороге и электроподстанциях.

Также в последнее время активизировались диверсии против полиции, силовиков и военных.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Киеве зафиксировали волну диверсий с подрывами против силовиков.

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