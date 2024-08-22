В Украине предлагают разрешить выкуп объектов культурного наследия: детали

Верховной Раде предлагают рассмотреть проект закона №11498, который может разрешить выкуп объектов культурного наследия в пользу территориальных общин городов, сел или поселков. Он предусматривает также существенное повышение штрафных санкций за нарушения в сфере охраны культурного наследия.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона №11498 является актуализация законодательства в сфере охраны культурного наследия - согласно требованиям современности - ведь большое количество объектов культурного наследия:

находятся в неудовлетворительном состоянии

требуют применения немедленных мер по их сохранению

Кроме того, в последнее время участились случаи умышленного доведения объектов культурного наследия до разрушения владельцами.

Исходя из этого, документ предлагает предоставить органам охраны культурного наследия необходимые инструменты для эффективной деятельности и сохранения культурного достояния для последующих поколений.

Для этого нужно, в частности, дополнить закон "Об охране культурного наследия" новой статьей 22-1 - насчет возможности выкупа объектов культурного наследия в пользу территориальных общин городов, сел или поселков.

В ней уточняется, что право на выкуп объектов культурного наследия будут предоставлять, если текущий (действующий) собственник или другие лица своими незаконными действиями наносят им ущерб.

При этом выкупная цена памятника будет определяться в денежной оценке в соответствии с нормативами и методиками, утвержденными Кабинетом министров Украины.

Отмечается также, что порядок выкупа памятника, переходящего в собственность территориальной общины, будет устанавливаться соответствующим органом местного самоуправления.

Кроме того, статью 44 закона предлагается дополнить положениями насчет:

существенного повышения размера штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия

за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия возможности наложения органом охраны культурного наследия финансовых санкций не только на юридических лиц, но и физических лиц - предпринимателей, общественные объединения (являющиеся владельцами, пользователями, арендаторами объектов культурного наследия, а также заказчиками работ не только на достопримечательностях, а и на только что обнаруженных объектах культурного наследия)

Дополнительно предусматривается также наложение финансовых санкций за нарушение режима историко-культурного заповедника или историко-культурной заповедной территории - размещение наружной рекламы, вывесок, информационных табличек на памятниках и только что обнаруженных объектах культурного наследия, их территории и в зонах охраны (без письменного разрешения местного органа охраны культурного наследия).

Кроме того, в законе "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" предлагается дополнить часть 2 статьи 2 - чтобы согласовать правовые нормы законов по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны культурного наследия (для обеспечения принципа правовой определенности в отношении охраны культурного наследия).

Основное о проекте закона

Проект закона №11498 о внесении изменений в нормативно-правовые акты Украины по охране культурного наследия был зарегистрирован в Верховной Раде 19 августа 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Юрченко (член депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике под руководством Никиты Потураева.

Проект закона №11498 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).

При этом Кабинету министров в месячный срок нужно будет разработать и утвердить нормативы и методику определения денежной оценки выкупной цены памятника культуры.