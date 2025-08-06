Украине нужна правоохранительная, а не криминальная система, - Продан

Правоохранительные органы в Украине выполняют функции рейдера, нарушая права граждан, а не защищая их. И виноваты в этом в том числе народные депутаты, которые проголосовали за отмену положительных изменений, но не предложили других.

Об этом заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко, народный депутат VII и VIII созывов Оксана Продан, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее блог на сайте "Левый берег".

"Правоохранительная система сегодня воспринимается не как защитник, а как рейдер. Давно нивелированы проведенные реформы в полиции, недавно отменены конкурсы в прокуратуре - вопрос не к правоохранителям, а к народным избранникам, которые проголосовали за отмену положительных изменений и не предложили взамен другой правозащитной политики", - написала Оксана Продан.

Она отмечает, что правоохранительные органы все чаще выдвигают необоснованные обвинения, отчитываются не о приговорах и защищенных правах, а о регистрации производств и проведенных обысках и задержаниях. Дела не доводятся до судов, следственные действия в отношении бизнеса и должностных лиц продолжаются годами, пишет Продан.

Продан подчеркнула, что представители бизнеса все чаще заявляют о рейдерстве из-за уголовного преследования.

"Украинский Forbes обнародовал впечатляющие данные, которые сдерживают инвестиции в Украину вместе с агрессором: в 2023-2025 годах 77% уголовных дел против бизнеса не дошли до суда. Следствие публичное, без границ и сроков - убивает репутацию, доверие к бизнесу и власти; обыски, изъятия, задержания, наложение арестов - останавливают операции, приводят к потере людей, производств и поступлений в бюджеты всех уровней, к уменьшению обороноспособности всей страны", - перечислила негативные последствия она.

По словам Продан, бизнес ищет защиты в международном арбитраже и Украина все чаще становится ответчиком в делах о незаконном вмешательстве в бизнес, а за незаконные действия представителей власти платят украинские налогоплательщики.

"Европейские партнеры обращают внимание на нарушение демократических принципов, Европейской хартии местного самоуправления и имитацию Украиной выполнения ее обязательств. Из-за отсутствия позитивных изменений в реализации прав и развития демократии теряем здесь и сегодня, а также возможности на будущее, мы с Вами. Права, защиту, средства, поступления бюджетов, надежду", - пишет экс-нардеп.

Оксана Продан призывает действовать и продолжать работать на восстановление доверия между органами государственной власти, местного самоуправления и общества, которое началось 31 июля 2025 года с признания Верховной Радой Украины необходимости соблюдения закона и демократических принципов.

А также объединяться для сохранения и развития внутри Украины бизнеса, местного самоуправления, демократии, способности победить внешнего агрессора.