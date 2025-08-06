ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украине нужна правоохранительная, а не криминальная система, - Продан

Украина, Среда 06 августа 2025 18:25
UA EN RU
Украине нужна правоохранительная, а не криминальная система, - Продан Фото: советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Правоохранительные органы в Украине выполняют функции рейдера, нарушая права граждан, а не защищая их. И виноваты в этом в том числе народные депутаты, которые проголосовали за отмену положительных изменений, но не предложили других.

Об этом заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко, народный депутат VII и VIII созывов Оксана Продан, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее блог на сайте "Левый берег".

"Правоохранительная система сегодня воспринимается не как защитник, а как рейдер. Давно нивелированы проведенные реформы в полиции, недавно отменены конкурсы в прокуратуре - вопрос не к правоохранителям, а к народным избранникам, которые проголосовали за отмену положительных изменений и не предложили взамен другой правозащитной политики", - написала Оксана Продан.

Она отмечает, что правоохранительные органы все чаще выдвигают необоснованные обвинения, отчитываются не о приговорах и защищенных правах, а о регистрации производств и проведенных обысках и задержаниях. Дела не доводятся до судов, следственные действия в отношении бизнеса и должностных лиц продолжаются годами, пишет Продан.

Продан подчеркнула, что представители бизнеса все чаще заявляют о рейдерстве из-за уголовного преследования.

"Украинский Forbes обнародовал впечатляющие данные, которые сдерживают инвестиции в Украину вместе с агрессором: в 2023-2025 годах 77% уголовных дел против бизнеса не дошли до суда. Следствие публичное, без границ и сроков - убивает репутацию, доверие к бизнесу и власти; обыски, изъятия, задержания, наложение арестов - останавливают операции, приводят к потере людей, производств и поступлений в бюджеты всех уровней, к уменьшению обороноспособности всей страны", - перечислила негативные последствия она.

По словам Продан, бизнес ищет защиты в международном арбитраже и Украина все чаще становится ответчиком в делах о незаконном вмешательстве в бизнес, а за незаконные действия представителей власти платят украинские налогоплательщики.

"Европейские партнеры обращают внимание на нарушение демократических принципов, Европейской хартии местного самоуправления и имитацию Украиной выполнения ее обязательств. Из-за отсутствия позитивных изменений в реализации прав и развития демократии теряем здесь и сегодня, а также возможности на будущее, мы с Вами. Права, защиту, средства, поступления бюджетов, надежду", - пишет экс-нардеп.

Оксана Продан призывает действовать и продолжать работать на восстановление доверия между органами государственной власти, местного самоуправления и общества, которое началось 31 июля 2025 года с признания Верховной Радой Украины необходимости соблюдения закона и демократических принципов.

А также объединяться для сохранения и развития внутри Украины бизнеса, местного самоуправления, демократии, способности победить внешнего агрессора.

Напомним, в январе 2025 года Ассоциация городов Украины, которая представляет 1073 общины из всех регионов Украины, обратились к президенту Украины по защите права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость и привела примеры давления на должностных лиц муниципалитетов при проведении процессуальных действий правоохранительными органами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оксана Продан Виталий Кличко Ассоциация городов Украины
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО