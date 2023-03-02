Украине нужна масштабная экспансия на зарубежные рынки для развития и восстановления, - эксперты

По словам экспертов-участников дискуссии "Співдія", вместе с принципами сотрудничества, моратория на внутреннюю конкуренцию в общественных отношениях, персональной ответственности, прозрачности, честности, долгосрочного планирования, наставничества, понимания, совместного потребления (шеринга), сохранения внутренних ресурсов и оценки эффективности - это база, с которой начнется построение новой Украины.

Эксперты выделили особую роль культуры в реализации политических, экономических и социокультурных стратегий развития многих стран.

"У нас очень мощный культурный фронт, мы можем воевать культурой. Театр - это же маленькое государство, но есть один огромный минус - слабый менеджмент. Например, европейские страны по уровню профессионализма в этой сфере значительно уступают Украине, но имеют преимущество в вопросе управления "На первый план должна выйти популяризация украинских художников на мировой арене. Россия воюет с нами культурой - мы должны противостоять. И мы уже доказали, что можем это делать мощно и результативно", - подчеркнула балерина Национальной оперы Олеся Воротнюк.

По ее мнению, Украина стала брендом номер один в мире и, руководствуясь принципом экспансии, мы должны популяризировать и рассказывать миру об Украине, культуру которой на протяжении многих лет пыталась уничтожить советская власть. Но принцип экспансии касается не только культуры и искусства. Важно применять его, распространяя украинские товары и услуги на мировых рынках, отметила председатель наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светлана Демьяненко.

"Украина - очень богатая страна. Я хочу, чтобы Украина была лучшей во всем. Поэтому мне так близок принцип экспансии. Мы готовы делать экспансию с банковскими услугами на зарубежные рынки. Украина должна мощно продвигать свои информационные, культурные, экономические достижения, чтобы быть у всего мира "на слуху", - рассказала эксперт.

Ее позиция состоит в том, чтобы правильно распорядиться тем, что имеем, и фактически умножать наши богатства через создание продукции с высокой добавленной стоимостью, а не просто продавать украинские недра и природные ресурсы. Что касается финансового сектора, по мнению Светланы Демьяненко, в Украине есть интересные решения в сфере цифровизации банковских услуг - в этом мы могли бы еще многому научить мир на самом деле. Наша банковская система по ряду параметров значительно развитее, чем банковская система Европы или США. Это может подтвердить каждый, кто там пользовался банковскими услугами. То есть мы не только имеем более “продвинутую” цифровую инфраструктуру, мы еще очень быстры и гибки. А в современном глобальном бизнесе побеждают эти качества.

"Для нас это залог успешной экспансии с нашими лучшими продуктами. Нам же нравится, когда в Украине открываются представительства иностранных компаний, банков. Но гораздо приятнее открывать свои представительства за рубежом", - отмечает Демьяненко.

Активизировать процесс коммуникации между гражданами поможет образовательная система. Если учебные заведения страны станут местом рождения и драйвером реализации креативных идей и проектов, мы получим целые поколения мыслящих людей, считает ректор АРТ Академии современного искусства им. По ее убеждению, перспективным принципом является совместное потребление (шеринг), и это не только передача материальных ценностей, но и трансфер опыта и духовного достояния.

"Исповедовать предложенные принципы - значит самим подражать им и делиться (шерить) ими в обществе. Это важно, прежде всего, для украинской молодежи, ведь поколение 21 века очень отличается от людей старшего возраста", - резюмируют эксперты.

Они также призывали общество и власть переходить от слов к действию: "Для продвижения и внедрения каждого из этих принципов требуется, например, люди. Расскажите нам о своих друзьях, поговорите об этом со своей семьей, сделайте публикацию в Интернете. Общество, как набор камней, которые упали бы, если бы один не поддерживал другой. И это доказано в настоящее время. Вместе мы можем не только победить, но и оживить".