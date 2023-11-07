В Украине начал работу Центр противоминной деятельности: его открыли при поддержке "Метинвеста"

В Черниговской области открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта. Одна из главных задач центра - профессиональная подготовка саперов: здесь научат более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Партнером по строительству центра выступила группа "Метинвест" через государственную фандрейзинговую платформу United 24: благодаря ее финансовой поддержке возведено капитальное административное здание центра. Общая сумма инвестиций компании в строительство составляет 9,5 млн. грн.

В результате боевых действий Украина стала наиболее заминированной страной в мире, поэтому вопрос сертификации, обучения и подготовки саперов и специалистов по разминированию нуждается в немедленном решении.

Площадь загрязненной минами деоккупированной территории составляет около 45 000 кв. км, а при полной деоккупации территории Украины увеличится еще примерно на 190 000 кв. км.

"Разминирование территории Украины после войны - один из самых больших вызовов, который предстанет перед нашим обществом. Тысячи домов, усадеб, полей, предприятий, как наша "Азовсталь", будут напоминать о боевых действиях еще много лет после их окончания. Мы не должны покидать это "достояние" нашим детям или внукам, поэтому инвестиции в открытие Центра противоминной деятельности на Черниговщине - это еще один шаг группы "Метинвест" и ее акционера в большом проекте по содействию разминированию Украины", - отметил Юрий Рыженков, генеральный директор группы.

Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мероприятий противоминной деятельности, информировать население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, а также проводить обучение и сертификацию операторов противоминной деятельности.

"Благодаря партнерам Государственной службы транспорта - United 24 и группе "Метинвест", - был создан Центр для планирования, практической организации и координации мероприятий противоминной деятельности. Сегодня центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности, занимается инспектированием качества разминированных участков", - сказал начальник Центра противоминной. деятельности полковник Евгений Бирюков.

Напомним, "Метинвест" с первых дней полномасштабного вторжения помогает защитникам и вооружает украинскую армию.

За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова уже направила в поддержку защитников 2 млрд грн.