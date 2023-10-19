В Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов: кто может получить

Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии "сапер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Сейчас Украина - наиболее заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а, с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным способом пострадали во время войны", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Обучение по профессии "сапер" в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволены с военной службы;

45+ лет;

люди, получившие ранения в результате войны;

люди с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Теперь человек, который относится к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 гривен и пройти соответствующее обучение.

Подать заявку или узнать подробнее об услуге можно по ссылке.

Ваучеры на обучение

Переселенцы и ветераны войны смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.

Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.

Как в Украине получить ваучер на бесплатное обучение и кому он дается - читайте в материале РБК-Украина.

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