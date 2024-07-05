В Украине планируют запретить популярные товары: о чем идет речь

Недавно в странах Европейского Союза было введено новое правило, направленное на уменьшение влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду. В Украине также планируют ограничить обращение пластиковой продукции одноразового использования.

РБК-Украина рассказывает, что именно и когда может измениться в Украине.

Европейская инициатива

Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, во исполнение одного из требований Директивы 2019/904 - по уменьшению влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду - страны Европейского Союза должны были принять все меры, чтобы с 3 июля 2024 года пластиковые бутылки были представлены на европейских рынках исключительно с прикрепленными крышками.

"Такое решение должно гарантировать, что крышка попадет на переработку вместе с бутылкой, а не будет выброшена отдельно в мусор, или еще хуже - в грунты или воду", - пояснили в Минсреды.

В чем проблема

Экспертные оценки свидетельствуют о том, что во всем мире ежегодно перерабатывается только 10-15% одноразового пластика.

"При этом в 2019 году в мире было выброшено 130 млн тонн одноразового пластика. В Австралии на одного человека пришлось 59 килограммов таких отходов, в США - 53 кг, в Японии - 37 кг, в Канаде - 34 кг, в Италии - 23 кг", - рассказали в министерстве.

Исходя из этого, ЕС еще в 2019 году начал системно решать эту проблему и принял Директиву 2019/904 об уменьшении влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду.

Что планируют изменить в Украине

Отмечается, что, идя по европейскому пути, в Украине также планируют внедрять лучшие практики борьбы за чистую окружающую среду.

"На данный момент нарабатывается законопроект, который позволит имплементировать Директиву 2019/904 и постепенно ограничить оборот пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины", - подчеркнули в Минсреды.

Этим документом планируется запретить производство, ввоз, введение в обращение и распространение:

гигиенических ватных палочек с пластиковым основанием

емкостей из пенополистирола

пластиковых емкостей в форме блистерной упаковки или лотков (для готовых пищевых продуктов, которые потребляются на месте или берутся на вынос)

мешалок и трубочек для напитков

палочек, которые прикрепляются к воздушным шарам

шпажек

одноразовых вилок, ножей, ложек, тарелок и т.п.

"Речь не идет о том, что уже завтра или в ближайший год в Украине установят запрет на обращение одноразовых пластиковых изделий. Сначала нужно наработать соответствующее национальное законодательство и определить переходные периоды внедрения тех или иных требований, этапы постепенного вывода с рынка такой продукции и переход на альтернативы", - уточнили в министерстве.