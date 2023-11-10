В Украине при поддержке Германии откроют несколько центров передовых исследований

В Киеве, Харькове и Львове при поддержке правительства Германии будут открыты несколько центров передовых исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра образования и науки Оксена Лисового.

Сообщается, что на осуществление этих проектов Германия выделила около 10 млн евро. По словам Лисового, работа научных центров будет финансироваться германской стороной.

Известно, что во Львове откроются два таких учреждения – Центр передового исследования природных соединений CENtR и Центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века ЕUU20.

В Центре природных соединений ученые будут разрабатывать стратегии открытия и медицинского применения новых биоактивных противоинфекционных препаратов. Его главным партнером в Германии выступит Институт фармацевтических исследований имени Гельмгольца (Саарланд).

Сотрудники Центра передового исследования истории ХХ века будут изучать правление двух основных преступных режимов европейской истории прошлого века – нацистской Германии и СССР времен правления Иосифа Сталина. Главным партнером станет Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана.

В Киеве также откроют Центр передового исследования квантовых материалов GU-QuMat. Он займется поиском новых квантовых материалов для создания технологий будущего в партнерстве с Институтом исследования твердого тела и материалов имени Лейбница (Дрезден).

В Харькове построят Центр передового исследования плазменных технологий PLASMA-SPIN-ENERGY, который совместно с Институтом микроструктурной физики имени Макса Планка из Мюнхена будет работать над использованием плазменных технологий в производстве спинтронных компонентов. Последние, в частности, используются при создании компьютеров следующего поколения.