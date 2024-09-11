В Украине могут создать фонд поддержки строительства зеленых электростанций, - нардеп

В Украине нарабатывается идея создания специального фонда, который гарантировал бы стабильную доходность новых проектов возобновляемой энергетики для инвесторов, что позволит стимулировать строительство зеленых электростанций.

Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Сейчас у нас идет обсуждение с ассоциациями, так же были инициативы и мнения от ЕБРР, чтобы создать Фонд, который сможет прогарантировать то, что если кто продает электроэнергию и цена снижается ниже какого-то уровня, то тогда этот фонд будет доплачивать", - сказал Герус.

По его словам, для инвесторов создание такого фонда позволит более четко понимать бизнес-модель проектов ВИЭ и иметь большие шансы получить заемное финансирование на реализацию этих проектов.

"Тот, кто планирует построить новую генерацию, сможет подать модель в банк и эти модели могут показать, что цена на электроэнергию (которую будет продавать новая электростанция – ред.) может быть сколь угодно высокой, но она будет не ниже определенной фиксированной цены по МВт- ч. Ведь есть договор с фондом, гарантирующим доплату к минимальной цене, если рыночная цена снизится", - пояснил нардеп.

Он отметил, что существующий механизм поддержки отрасли ВИЭ через ГП "Гарантированный покупатель" недостаточно эффективен, поскольку имеет накопление многомиллиардных долгов перед инвесторами.

"Сейчас приоритет, чтобы он (Гарантированный покупатель – ред.) закрыл те долги, которые сейчас есть", - сказал Герус.

Также он добавил, что в настоящее время государство ведет диалог с ЕБРР по поводу того, чтобы банк нашел финансирование на создание такого фонда.

"Попробуем найти способы, чтобы этот механизм заработал. О сроках говорить пока рано", - уточнил депутат.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.