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В Украине могут разрешить становиться на военный учет онлайн: как это будет происходить

Четверг 26 сентября 2024 19:23
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В Украине могут разрешить становиться на военный учет онлайн: как это будет происходить Иллюстративное фото: в Украине могут разрешить становиться на военный учет онлайн (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны разработало законопроект, который позволит украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн. Это происходит с помощью средств электронной идентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В частности, планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Также Минобороны планирует ликвидировать комиссии по взятию на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Основные предложения:

  • разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста";
  • ликвидировать комиссии для взятия на военный учет призывников;
  • отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет;
  • уточнить положения о военном учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Кабмин одобрил порядок, по которому часть украинцев будет становиться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Также мы писали, как в Украине изменился порядок предоставления отсрочки от мобилизации ухаживающим за родственниками.

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