В Украине люди с инвалидностью могут получить права категории С1. Как это сделать

В Украине было запущено пилотное обучение для людей с инвалидностью на получение водительских прав категории С1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Первые автошколы начали принимать на обучение людей с инвалидностью в конце 2023 года.

"В МВД изучают запрос на такую услугу, поскольку соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства. В настоящее время желающие могут присоединиться к пилоту", - говорится в сообщении.

Известно, что теоретическая часть подготовки будет длиться 74 часа, а практическая – 58,5 часов. Во время учебы учащиеся будут проходить практику в автошколе на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

Кто может учиться

Учиться для получения прав категории С1 могут приобщиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата нарушением функций слуха и зрения. Однако они должны получить действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

Копия паспорта гражданина Украины.

Копию учетной карточки налогоплательщика.

Медицинскую справку форма №083/о.

Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.

Проект реализует Министерство внутренних дел в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.

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