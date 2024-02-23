ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно

Украина, Пятница 23 февраля 2024 13:58
UA EN RU
В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно Фото: в Украине будут выдавать временные удостоверения гражданина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторым украинцам будут выдавать временные удостоверения гражданина. Кабмин утвердил экспериментальный проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Отмечается, что правительство согласовало предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы. В течение двух лет будет реализован экспериментальный проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины.

Кабмин сегодня утвердил порядок реализации данного проекта.

Временные удостоверения граждан будут выдавать украинцам, которые находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы Россией.

В частности, это касается граждан, лишившихся паспорта, на имя которых с применением средств Единого государственного демографического реестра оформлен паспорт гражданина Украины и/или загранпаспорт, или относительно которых есть информация об оформлении паспорта и она зафиксирована в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС. Также речь идет о лицах до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Раньше мы объясняли, когда нужно менять фото в паспорте-книжечке и сколько на это есть дней.

Ранее РБК-Украина объясняло, как восстановить утраченный или поврежденный паспорт во время военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
паспорт України
NEWS
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров