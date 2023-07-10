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Украинец Скапинцев провел второй матч за "Никс" в Летней лиге НБА

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Лас-Вегас, Понедельник 10 июля 2023 10:29
Украинец Скапинцев провел второй матч за "Никс" в Летней лиге НБА Фото: Дмитрий Скапинцев в лагере сборной Украины (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев во второй раз вышел в составе "Нью-Йорк Никс" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинский баскетболист начал на скамье запасных матч против "Бруклина" (80:98). Впрочем, снова воспользовался возможностью зарекомендовать себя перед тренерским штабом "Никс".

Скапинцев в этот раз провел на паркете свыше 16-ти минут. За это время он успел набрать 12 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Перформанс в Неваде центровой завершил с баллом +4 по статистическому показателю "плюс-минус".

25-летний украинец выполнил 9 попыток бросков с игры, из которых точными оказались пять. Также Скапинцев реализовал два из трех штрафных и оформил 1 перехват. Центровой четыре раза сфолил, а также однажды потерял мяч.

Скапинцев оказался в рядах "Никс" из фарм-клуба – "Вестчестера". В пригороде Нью-Йорка украинец провел сезон 2022/23 Лиги развития ассоциации. Средние цифры центрового в регулярном первенстве – 8.4 очков, 6.1 подбора, 3.8 ассиста за 19 минут на паркете.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.

К слову, ранее победитель драфта НБА Вэмбаньяма вызвал скандал с поп-певицей Спирс.

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