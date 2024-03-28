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Украинец из АПЛ стал героем документальной ленты: видео

Брентфорд, Четверг 28 марта 2024 12:49
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Украинец из АПЛ стал героем документальной ленты: видео Фото: Егор Ярмолюк входит в основную обойму "пчел" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк удостоился персонального короткометражного фильма от английского "Брентфорда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба.

"Пчелы" выпустили документалку о перспективном украинце. Лента получила название "Трудные решения".

Ярмолюк в короткометражке рассказал о своем восхождении к футбольным вершинам. Отдельная ветвь пленочного повествования – война России против Украины. Фильм в формате 4K "Брентфорд" выложил в общий доступ накануне.

В нынешнем сезоне Ярмолюк дебютировал на уровне английской Премьер-лиги. Он провел 18 поединков в чемпионате, в которых не отметился результативными действиями и заработал в пассив 2 желтые карточки. Еще три матча он сыграл в кубковых турнирах.

Ярмолюк переехал на Туманный Альбион почти два года назад. Середняк АПЛ отдал за него ориентировочно 1,5 млн евро "Днепру-1" и отправил на адаптацию в резервную команду. На нынешний сезон украинец попал в первую команду "пчел". Контракт с "Брентфордом" действует до лета 2028 года.

К слову, ранее вспомнили украинцев-бомбардиров чемпионата Англии во главе с Ребровым.

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